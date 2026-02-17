Sobreviviente del Tren Interoceánico acusa irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Juan Manuel Iglesias López, víctima sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se acercó apenas la tarde del 16 de febrero para ofrecerle negociar un pago como reparación del daño por las lesiones que le provocó el accidente, siempre y cuando sus abogados quedaran fuera de dicha negociación.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, convocada este martes en un hotel de la Ciudad de México, el señor Juan Manuel Iglesias y su abogado, Adrián Arellano, explicaron que a esa irregularidad se han sumado otras, como que desde enero la ministerio público que lleva el caso ha omitido responder los oficios que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer avances y detalles de la carpeta de investigación.

"Desde la Comisión de Atención a Víctimas, el día de ayer, se comunicaron, me llamaron, para llegar a un acuerdo, pero me pidieron hacer a un lado a mis abogados y que solo lo viera con ellos. Eso no es moral ni es ético, no es lo correcto", afirmó Iglesias López.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cómo ocurrió la respuesta de la FGR tras la conferencia?

Por su parte, el abogado Adrián Arellano señaló que una vez que se convocó a la conferencia de prensa de este martes fue que personal de la FGR se comunicó con ellos, como defensa del señor Juan Manuel Iglesias López, para citarlos el próximo 20 de febrero en las instalaciones de la Fiscalía, siendo que la víctima radica en Ciudad Juárez.

"Mi cliente no tiene la disponibilidad económica ni de tiempo para estar viajando a la Ciudad de México a ratificar una denuncia, además ese proceso es burocrático y no viene en ninguna ley que deba hacerse así. Vino a esta conferencia con sus propios recursos para alzar la voz, por esto hoy vamos a acudir a la FGR para que nos atiendan hoy mismo y no deba volver el 20 de febrero", explicó.

Juan Manuel Iglesias afirmó que el viaje no se lo pagó ningún partido político y tampoco es "un representante del neoliberalismo". Sino que está dando la batalla legal por transparentar el proceso judicial del descarrilamiento en memoria de las 14 víctimas mortales y de su propia familia, afectada con lesiones graves.

"Antes que nada, quiero aclarar: no soy un representante neoliberal, mis gastos de transporte desde Ciudad Juárez no me los pagó ni el PRI ni el PAN ni ningún partido político. Yo represento al esposo de una víctima, al padre de una víctima y a mí mismo como sobreviviente de este suceso", apuntó.

Adrián Arellano también acusó que, pese a haber interpuesto la querella por lesiones desde el pasado 5 de enero, la FGR no les ha reconocido el papel de víctimas a Juan Manuel Iglesias y su familia, su esposa y su hijo, quienes también viajaban en el Tren Interoceánico el día del descarrilamiento, específicamente, en el vagón que cayó al fondo del barranco.

El argumento de la Fiscalía, según explicó Arellano, es que no presentaron la querella por lesiones, sino por abuso de autoridad y negligencia de las instituciones, delitos que no se están persiguiendo en la carpeta de investigación. Sin embargo, afirma que sí existe la querella por lesiones.