Solalinde propone a AMLO desaparecer el INM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El padre Alejandro Solalinde aseguró junto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afinan una propuesta llamada Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conméxico) con lo cual desaparecería el actual Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista a medios tras reunirse con el mandatario por hora y media en Palacio Nacional, Solalinde explicó que con esta nueva Coordinación ningún mando militar estaría a cargo de la política migratoria.

¿Se contempla Francisco Garduño en esta nueva era? se le preguntó a su salida de Palacio Nacional.

"Yo creo que no, pero no me toca a mí decirlo. La estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari", dijo Solalinde, defensor de migrantes y activista.

"Era una inercia que no tenía porque existir. La idea es que sustituya el INM por esta gran Coordinación con la convergencia de actores muy importantes".

¿Mandos militares al frente de la política migratoria?, se le preguntó a Solalinde.

"Ni uno, ninguno, pero todo es un proceso, ellos se van a asustar cuando lo vean en la prensa, pero es la verdad y no sería mía, es instrucción del Presidente lo vamos a hacer bien, decentemente, legalmente como debe de ser".

Explicó que Conméxico estará encabezado por un secretario Ejecutivo, "que es una persona muy querida, que desde hace años ha trabajado con la Pastoral de Movilidad, intachable, que lo quieren muchísimo migrantes de aquí y de allá, es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía".

Explicó que la Coordinación será un ente Interinstitucional en el cual participarán las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, cónsules de otros países, las iglesias, la academia, la CNDH, Conapred; así como las secretarias de Educación, Trabajo, Salud, entre otras.

Solalinde aseguró que es absurdo ver la migración desde el aspecto de la seguridad, pero era necesario en aquel tiempo, pero ya pasó.

"Ahora no, ahora queremos verlo colegiadamente e interdisciplinariamente, internacional, todos vamos a participar es algo maravilloso".

Dijo que estos cambios comenzarán a aplicarse pasando las fiestas de Pascua.