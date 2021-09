Solicitarán en Senado comparecencia de Gertz Manero

La bancada del PAN en el Senado de la República solicitará la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero ante la persecución y vendetta contra 31 científicos y académicos que son acusados, entre otros delitos, de delincuencia organizada.

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, en rueda de prensa, lamentó la persecución emprendida desde el Ejecutivo Federal y operada por el titular de la FGR contra la comunidad científica y académica del país, por lo que dijo a nombre de su bancada que Morena no debe bloquear el acuerdo para llamar a comparecer a Gertz Manero para que explique su actuación.

"Y me parece que desde el Senado es algo que se debería de hacer, solicitar la comparecencia para que explique cuál es el motivo de los procedimientos que está llevando a cabo de manera recurrente en este caso y en otros muchos que ha tenido, para que en una comparecencia aquí, en la Cámara de Senadores, se pueda llevar a cabo".

Dijo que con la comparecencia el titular de la FGR puede "darnos claridad a lo que está sucediendo en este caso y en muchos otros. Lamentamos que hoy la justicia se ocupe como un brazo represor para lanzarlo contra aquellos que no coinciden con el régimen, que no coinciden con el partido en el gobierno".

Por su parte, la senadora del PAN, Nadia Navarro, dijo que es indignante y preocupante la persecución contra los 31 científicos que conforman el Foro Consultivo Científico y Tecnológico por lo que manifestó su solidaridad con los mismos.

"Los delincuentes duermen tranquilos en el país y a los científicos se les criminaliza en este gobierno de Morena, aún cuando la SCJN ya determinó que no existe ningún tipo de irregularidad, pero Gertz Manero insiste en llevarlos a una cárcel de alta seguridad", apuntó.

La senadora, Xóchitl Gálvez, dijo que esta persecución a la comunidad científica no es otra cosa que una venganza de Alejandro Gertz Manero.

"Ovidio Guzmán y (Emilio) Lozoya deben estar felices en su casa viendo a un fiscal que está entretenido a perseguir pues aquellos que exhibieron que sus trabajos como científico no eran apegados a la verdad y si parece una persecución más allá de lo legal, pues personal, una venganza contra la comunidad científica que lo exhibió a él".