Solo 4 de 10 mujeres tiene acceso a internet en AL: CEPAL

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En América Latina debe se trabajar por disminuir la brecha digital que existe, ya que cuatro de cada 10 mujeres en la región no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esto significa que no pueden o no acceden a internet, disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas para su utilización, de acuerdo con la Cepal.

"El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos en la región llega en promedio al 14 % y el 12 % de su ingreso, respectivamente, lo cual explica que un alto porcentaje de esa población de bajos ingresos no tenga acceso a internet", dijo el secretario ejecutivo del organismo regional de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En un video mensaje afirmó que "dado que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares de menores ingresos, de allí resulta que existan más mujeres en hogares no conectados".

Explicó que por ello "este 8 de marzo hacemos un doble llamado. Llamamos, por una parte, a reducir la brecha digital de género y garantizar la plena participación de las mujeres en el desarrollo y conocimiento tecnológico y, por otra, a transitar hacia la sociedad del cuidado, un estilo de desarrollo que ponga la igualdad y la sostenibilidad de la vida en el centro y que no deje a ninguna persona atrás".

Aseguró que la proporción de mujeres graduadas de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no supera el 40 %.

Además de qué hay muchas diferencias entre las mujeres y hombres en edad de trabajar, por las condiciones en que lo hacen.

"Solo una de cada dos mujeres participa en el mercado laboral y las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado casi el triple del tiempo que los hombres, 19.6% de su tiempo versus 7.3 %.