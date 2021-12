Sólo hay dos casos de ómicron en CDMX

La variante ómicron no se ha desarrollado en la capital del país por lo que sigue prevaleciendo la variante Delta. Ante esto, sólo se tiene dos casos confirmados en zona Metropolitana, precisó la secretaria de Salud, Olivia López Arellano.

En conferencia de prensa informó que siguen haciendo muestras para identificar una evolución, la cual hasta el momento no se ha registrado.

Señaló que no hay indicadores que llamen a un repunte pues existe una estabilidad en la capital.

"Todavía no, no sabemos cómo se va a comportar y sigue prevaleciendo Delta", aseguró.

En conferencia de prensa en donde se dio a conocer el reporte semanal del desarrollo del

Covid-19, las autoridades precisaron que la desaceleración es difícil por los números de hospitalizados, los cuales han disminuido.

Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud, mencionó que el fenómeno de reducción en la mejoría de la pandemia se debe a estos números y a qué hay una fase de estabilidad que ya no permite un descenso acelerado.