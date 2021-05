Sólo me tocó conseguir el financiamiento para Línea 12: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que como Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México le "tocó conseguir el presupuesto, el financiamiento para que esa inversión fuera posible" en la Línea 12 del Metro. Cuestionado sobre el tema a su llegada a Tuxtla Gutiérrez, el morenista dijo que existe una propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, "de hacer una investigación seria y a fondo con el peritaje de una empresa internacional".

Envió sus "mejores deseos" a las familias "que perdieron a algún integrante y a quienes están todavía recuperándose". El dirigente de Morena acudió a Chiapas para respaldar a candidatos de su partido a alcaldes, diputados locales y federales que contenderán en los comicios del 6 de junio. Las elecciones, aseveró, son una oportunidad para consolidar el trabajo de la Cuarta Transformación; "Chiapas es uno de los principales bastiones del morenismo, del Lópezobradorismo", aseguró.

Sobre inconformidades de militantes por presuntas imposiciones de candidaturas en Chiapas, Delgado argumentó que se tuvo en todo el proceso del país 114 mil aspirantes, de compañeros y compañeras que querían obtener alguna candidatura, "pero aquí no se lucha por cargos, sino por el proyecto de transformación", precisó.

Subrayó que desafortunadamente son muchos los aspirantes y pocos los cargos; se realizaron encuestas en los principales municipios y distritos de Chiapas, "y a partir de ahí se fueron conformando las candidaturas". El objetivo de Morena es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados "porque la oposición se unió, porque no les parece ya no disponer del presupuesto, que ya no se destina para otros fines, sino para pensiones de adultos mayores, becas para niños, a los jóvenes, al programa Sembrando Vida, al proyecto del Tren Maya y Transístmico".

"Así que por ello están muy enojados y quieren quitarnos la mayoría, pero la gente sabe distinguir lo que fue el pasado de lo que tenemos hoy: un gobierno honesto, y estoy seguro de que la gente va a optar por la transformación", remató el morenista.