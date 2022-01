"Somos prensa, no disparen", piden en Palacio Nacional parar asesinatos de periodistas

Con carteles con la leyenda "Somos prensa, no disparen", flores blancas y con fotografías de periodistas asesinados en México, recientemente Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas y el fotoperiodista Margarito Martínez, representantes de medios de comunicación se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir un alto al asesinato de comunicadores.

En la protesta, fotoperiodistas han dejado en el suelo, frente al Balcón Presidencial, sus cámaras en señal de duelo por el asesinato de sus compañeros asesinados en el país.

La protesta ocurre en el marco de manifestaciones que se han convocado en diversas partes del país, tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido este domingo en Tijuana, Baja California.

En la Ciudad de México se ha convocado a una protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), a las 20:00 horas.

---AMLO ordena investigar a fondo asesinato de Lourdes Maldonado

En su mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reportera Lourdes Maldonado tenía protección del gobierno del Estado y no era parte del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de su gobierno.

"El año pasado, solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección, no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal, que se conozcan estos elementos, de todas formas nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos, por eso trabajamos todos los días", dijo el Presidente.

En su mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que dio instrucciones para realizar una investigación a fondo del asesinato de Lourdes Maldonado y que otros crímenes no queden en la impunidad.

"He dado ya instrucciones porque vamos a llevar una investigación a fondo, la diferencia es que nosotros no permitimos la impunidad", indicó.