"Son innecesarios" espectaculares en favor de corcholatas: Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado señaló que la colocación de espectaculares en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum fue innecesario, por lo que pidió a los diputados que, en su lugar, utilicen el espacio para poner un mensaje de unidad en el partido.

"Creo que este tipo de propaganda, este tipo de acciones son innecesarias, porque tenemos que respetar al pueblo de México que está muy informado, muy despierto ¿Cómo va a tomar la decisión la gente? Pues no es por un despliegue publicitario; la gente evalúa el trabajo que está haciendo cada uno de los aspirantes en su cargo actual", señaló.

En conferencia de prensa, señaló que pensar que una campaña publicitaria va a definir al candidato es un diagnóstico equivocado.

Mario Delgado celebró que los diputados federales hayan decidido retirar los espectaculares para no generar división.

"Nada puede dividirnos, nada puede ponernos en confrontación unos a los otros. Esto no es una batalla entre nosotros, ni siquiera es una competencia", manifestó.

Recordó que en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales se comprometieron a anteponer el proyecto de transformación a cualquier proyecto particular.

Sin embargo, el dirigente de Morena dijo que el CEN no pedirá cuentas a los diputados sobre el costo de los espectaculares, sino que esto deberían publicarlo por iniciativa propia antes de que llegue la autoridad electoral.