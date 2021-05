Son seguras el resto de líneas del STC Metro: Sheinbaum

Tras el accidente en la línea 12 del metro, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró este martes que el resto de las líneas de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro son seguras.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la capital señaló que a esta hora no se ha cesado a ningún funcionario del metro porque se necesita tener antes el peritaje y conocer las causas exactas de este accidente.

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en estos momentos se están revisando el resto de la Línea 12 del metro.

"¿Son seguras el resto de las línea del metro?", se le preguntó.

"Sí", contestó.

"No hay personas cesadas, todavía hasta que no se haga un peritaje y una revisan de lo que exactamente ocurrió", dijo.

"¿No tendría que haber un tipo de responsabilidad en este momento?", se le cuestionó.

"Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables", aseveró.