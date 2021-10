Sopas instantáneas podrán volver al anaquel si cumplen las normas

Las sopas instantáneas no se retirarán permanentemente de las tiendas de autoservicio y departamentales, pues podrán regresar si los fabricantes corrigen el incumplimiento de la normatividad, aseguró la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo anterior significa modificar fórmulas, añadir ingredientes que faltan, como por ejemplo pollo o verduras, así como cambiar el etiquetado, dijo la dependencia a EL UNIVERSAL.

Mientras tanto, continuarán las acciones para impedir que se vendan en el mercado los productos que incumplen las normas que aplican tanto para sopas como para etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Así ocurrió en el operativo que se puso en marcha el pasado 1 de octubre, a través del cual se inmovilizaron 129 mil 937 unidades de sopas de 12 marcas distintas.

Los productos que incumplieron con las normas oficiales mexicanas fueron las siguientes: Knorr pasta lista, Myojo, Selecto Brand, J-Basket, Chikara Udon, Buldak Cheese, Ottogi Ramyon, Kraft pasta con queso, Nongshim Udon y Sapporo, así como Maruchan Ramen.

Los fabricantes incumplieron normas mexicanas, pero al momento de la inmovilización de productos no se encontraron todos los productos en tiendas, así que la Profeco advirtió que procederá a retirarlas del mercado en los próximos operativos.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se detectó que todavía se pueden adquirir esas sopas en algunas tiendas de autoservicio, debido a que aún no son retiradas por la autoridad.

Para llevar a cabo las inmovilizaciones, la Profeco se basó en la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación, la NOM-051 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, y la NOM-086-SSA1-1999 Bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, especificaciones nutrimentales.

En la Revista del Consumidor de octubre de 2021, la Profeco incluyó el estudio en el que se analizaron 33 sopas instantáneas en vaso, tazón o sobre, en las que se midió el contenido de grasa y energético, proteína, etiquetado y sellos de advertencia.

A detalle, se detectó que Maruchan Ramen sabor a pollo dice tener vegetales, cuando tiene sólo 0.0085 gramos por envase.

En el caso de Knorr fusilli con salsa sabor a queso y toque de hierbas, tiene jarabe de glucosa que no declara como azúcares añadidos, ni fija el contenido nutrimental por cada 100 miligramos, como marca la normatividad y lo expresa por porción.

Sin embargo, Unilever, consorcio propietario de la marca Knorr, informó que ese producto ya no se vende debido a que no tuvo el desplazamiento deseado en el mercado mexicano.

Con niveles de sodio superiores o iguales a 350 miligramos por cada 100 gramos de producto que deben ostentar la etiqueta "exceso de sodio", se señaló a Nongshim, Maruchan Yakisoba, Ottogi Jin Ramen Mild, Nissin Maxi sopa, Maruchan Ottima, Sapporo, Chikara Udon, Buldak, Myojo y Great Value sopa para fideo.