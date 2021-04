Sorprende a AMLO que Roger Bartra lo llame retropopulista

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está sorprendido por las declaraciones del antropólogo y sociólogo Roger Bartra, quien ahora lo considera un "retropopulista".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó a los que llamó "los intelectuales orgánicos" quienes les molesta que se ayude a la gente humilde y a la gente pobre.

"Un intelectual que era comunista, director del periódico El Machetearte, Roger Bartra, y que ahora se pasó al partido conservador, estaba viendo una nota donde me califica retropopulista.

"Les dejo de tarea que me definan qué es retropopulista porque si apoyar a los pobres es retropopulista, que me apunten en la lista".

El Mandatario comparó a Roger Bartra con el historiador Enrique Krauze, que decía López Obrador como opositor era un líder "mesiánico tropical, pero este si me sorprendió, que soy retropopulista".

El intelectual Roger Bartra advirtió que el del presidente López Obrador es un gobierno "retropopulista" que está militarizando al país, provocando que el Ejército invada funciones civiles, lo que es realmente "aterrorizador".

En la presentación de su nuevo libro "Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador", Bartra criticó que esta administración tiene como objetivo una restauración de lo más podrido del régimen de los años 60 y 70, y del priismo del siglo pasado, en donde predominaba la falta de libertad de expresión y había una intensa represión.