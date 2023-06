Soy la principal responsable, dice Alejandra del Moral tras elección

A-AA+

"Yo tengo la estatura política para decirles a todos, frente a ustedes, a todas y todos: la principal responsable de esto se llama Alejandra del Moral. Yo fui la comandante, yo fui la candidata, yo fui quien tomé decisiones y yo asumo mi responsabilidad", dijo la priista Alejandra del Moral, quien fuera candidata de la alianza Va por México para la gubernatura del Estado de México.

Frente a militantes, delegados, síndicos, regidores, alcaldes y el líder del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, y el coordinador de su campaña, Alejandro Ozuna, Del Moral agregó: "No solamente se necesitan faldas cuando es buena la cosa, sino el doble cuando está mala la cosa y hoy estoy aquí para darles la cara".

Entre porras hasta por niños presentes en el lugar, la excandidata de la alianza PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza indicó que una buena lideresa no se echa para atrás cuando le son adversos los resultados y llamó a la unidad del Revolucionario Institucional.

"Aquí estoy diciéndoles, sí fui la candidata, sí tome decisiones, aquí está el resultado, pero los valientes en los triunfos, en la victoria, en las fortunas no solo somos valientes, también en las adversidades porque esas desnudan la sustancia de cada quien", expresó.

Luego de las críticas al gobernador Alfredo del Mazo, a quien el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, acusó como responsable de perder el Estado de México, la candidata destacó: "Yo nunca estuve sola, siempre los tuve a ustedes yo nunca estuve sola".

Afirmó que los valientes son leales al Revolucionario Institucional, al Estado de México, al país y "hoy más que nunca debemos ser leales a la unidad del PRI".

Agregó que ama profundamente a su partido y les agradeció lo que es y por ello insistió que es momento de cuidar al PRI.

Vienen tiempos difíciles

"A todas y todos los del PRI. Vienen tiempos difíciles, pero nosotros estamos de pie, firmes, fuertes, responsables y como decía Reyes Heroles: ´lo que no nos mata, nos fortalece´", declaró Alejandra del Moral.

Subrayó que tiene la conciencia tranquila y puede salir con la frente en alto porque nunca escatimó esfuerzo alguno.

"Simplemente no nos alcanzó y estoy en paz. Eso es lo que todos debemos entender hoy, quiero que todos y todas estemos en paz, aquí no hay mayores culpables, nos alcanzó el tren de la historia y es lo que nos tiene que poner a reflexionar", dijo.

Resaltó que deben reflexionar qué quieren para el partido, para el estado, pues aseguró que para el tricolor hay más futuro que pasado si se ponen a hacer lo que les toca: "Hay más horizonte que el presente que parece tan crítico y caótico, estemos siempre del lado correcto de la historia, aunque en este momento no nos sonría".

También agradeció al "ejército de valientes demócratas" que saben que para ganar hay que saber perder y asumir su responsabilidad en los resultados.

"Así es que hoy quiero pedirles, no hay nada más importante que la unidad del PRI, nos necesita; hay un millón 750 mil personas que creyeron en el PRI, ese es el que me tiene frente a ustedes", enfatizó.

Llamó a los priistas a seguir lamiendo las heridas, tomarse un tiempo, pero irse en paz porque hicieron lo que les tocaba, sin escatimar esfuerzo y todavía tienen mucho que cuidar afuera.