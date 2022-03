"Soy partidario de la condena moral", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar alguna denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón por haber presuntamente presionado a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para proteger a su familia por el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo en 2009 y que dejó 49 niños muertos.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que él es partidario por la condena moral y por la no repetición de estos horrores.

---Juicios a expresidentes

"Yo ya fijé mi postura, bueno desde que tomé posesión, yo dije de que no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó cabo, aun cuando la mayoría si pidió que se abrieran esos juicios no se obtuvieron los votos suficientes.

"Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar", dijo.