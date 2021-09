El exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), José Rodrigo Roque Díaz, y uno de los acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que de ninguna manera es un delincuente y que no robó nada.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado afirmó que es un funcionario honesto y que la acusación de delincuencia organizada lo sorprendió mucho.

"Primero quisiera decir que de ninguna manera nosotros somos delincuentes. Soy un funcionario honesto, nunca robe nada.

"Estamos sorprendidos, no solo de la acusación del tema patrimonial, sino del extremo de la acusación de delincuencia organizada, no tenemos ese perfil ninguno de los que estuvimos ahí", indicó.

Roque Díaz aseguró que ha solicitado a la FGR que le dé acceso al expediente y que ésta se lo ha negado.

"Como persona tengo derecho a la presunción de inocencia y a defenderme de manera adecuada, ya se los pedí tres veces y no me han dado acceso, no tengo nada que esconder. No tengo nada que temer, tengo los argumentos legales y toda la confianza en que la ley va a prevalecer", auguró.

"Estoy dispuesto a enfrentarlo", dijo.

Roque Díaz explicó que está un poco distorsionada la discusión y la forma en que se plantea este tema, pues se tiene la percepción de que se financiaba una empresa privada y eso no es así.

"El Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil, es el depositario de una función consultiva que significa que ese Foro es una especie de interlocutor del Conacyt, por lo tanto sí tiene una función específica pero tiene que ser autónomo, por lo tanto se crea como Asociación Civil para que no dependa del Conacyt; y dos, la ley garantiza su financiamiento, tiene que financiarse su operación permanente y su funcionamiento, la ley nos obligaba a financiar al Foro", detalló.

Añadió que lo recursos estaban directamente señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que son autorizados por el Congreso de la Unión.

"Se establecía a través de programas auditados, los gastos se revisaban, posteriormente se auditaban todo está perfectamente legal, todo es transparente", aseveró.

El también profesor de Derecho dijo que el Foro no puede ser un vehículo de lavado de dinero porque está integrado por instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"El Foro no puede ser un vehículo de lavado de dinero como se está señalando, porque es integrado por los miembros de la mesa directiva, que son los que aprueban los gastos del foro son la UNAM, la academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Biología, la Academia Mexicana de Medicina, el IPN, Canacincta, Concamin, Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, en fin tenemos a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la educación como los miembros de la Mesa Directiva del Foro.

Agregó: "no es una empresa, no se constituye una empresa para lavar dinero, es una estancia legal creada para que las instituciones de educación y el sector privado se comuniquen con Conacyt, y está la obligación de financiar en la ley".

Más de 30 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron acusados, por la propia dirección del Conacyt, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por cuatro delitos. Sin embargo, el martes se dio a conocer que un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados, lo que la comunidad científica celebró. Aunque, por la noche, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez.