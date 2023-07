SRE busca política exterior feminista, sostiene Alicia Bárcena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La canciller Alicia Bárcena sostuvo que las embajadas tienen un papel muy importante en la tarea de impulsar la protección de los derechos de las mujeres, así como lograr una política exterior feminista.

La secretaria de Relaciones Exteriores participó en la clausura del Primer Conversatorio de Mujeres Mexicanas Migrantes en Europa: éxitos, oportunidades, necesidades y retos, que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica.

"Nosotros estamos diseñando una política exterior feminista y no se trata solo de números, porque sí, efectivamente tenemos que tener más mujeres en las embajadas", apuntó.

Expuso que uno de los problemas que enfrentan las mujeres es la falta de autonomía económica porque esta les permite ejercer tus derechos plenamente.

"El patriarcado que está tan vigente todavía nuestra civilización lamentablemente. En dónde es el hombre el que domina todo el poder y nosotras las mujeres a veces no sabemos, no sabemos cómo operar en un contexto tan complicado como es el ejercicio del patriarcado, y yo diría de esa cultura de los privilegios que son otorgados a los hombres por nacimiento, solo por ser hombres, y a las mujeres nos cuesta como el triple llegar, quizá, al mismo lugar en donde están los hombres", manifestó.

Mencionó que la violencia es precisamente la violación de la autonomía física de las mujeres, al sufrir tanto agresiones físicas como no respetar sus derechos reproductivos.

"Otro tema que existe hoy día, bueno, me tocó a mí la gran oportunidad de estar al frente de la Cepal y romper el silencio estadístico, porque no tenemos cifras desagregadas entre hombres y mujeres, entonces no nos permite entender las brechas salariales, las brechas de oportunidades, las brechas en las ciencias. Entonces, romper el silencio estadístico, desagregar las cifras, me parece que es uno de los temas más importantes", concluyó.