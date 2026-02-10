logo pulso
SRE denuncia suplantación de su número telefónico oficial

Roberto Velasco confirmó que su identidad fue suplantada para solicitar dinero e información personal.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 09:01 p.m.
A
SRE denuncia suplantación de su número telefónico oficial

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció que detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de las oficinas centrales de la dependencia para realizar llamadas apócrifas.

SRE alerta sobre llamadas fraudulentas y acciones oficiales

Ante fraudes detectados, la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente alertó que no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos.

La Cancillería indicó además que ha realizado la denuncia correspondiente y se dará seguimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad", dijo la SRE.

Subsecretario Roberto Velasco denuncia suplantación de identidad

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, denunció que recientemente que "personas malintencionadas" suplantaron su identidad para cometer fraudes, solicitar dinero e información personal.

Velasco informó que ya se había realizado una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Ante la situación, pidió no enviar dinero, ni compartir datos personales por mensajes o llamadas; verificar siempre por medios oficiales ante cualquier contacto sospechoso; ignorar estas solicitudes; y denunciar todo intento de fraude o extorsión al 089 y 911.

SLP

El Universal

Roberto Velasco confirmó que su identidad fue suplantada para solicitar dinero e información personal.

