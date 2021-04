Ssa abre convocatoria para residencias médicas

La Secretaría de Salud publicó este miércoles su convocatoria anual para el XLV Examen Nacional Para Aspirantes a Residencias Médicas 2021 (ENARM).

Dirigido a las médicas y médicos generales de México o del extranjero que busquen ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas para realizar un curso universitario de especialización en el Sistema Nacional de Salud o, bien, la obtención de una beca, el examen que se llevará a cabo entre el 25 y 30 de septiembre de este año.

La inscripción al ENARM 2021, mismo que sirve como instrumento de medición de conocimientos en el ejercicio de la medicina general, inicia con un preregistro a partir del 10 y hasta el 23 de abril a través de la página http://www.cifrhs.salud.gob.mx.

Posteriormente, el plazo para el pago del examen será del 12 y hasta el 30 de abril. Una vez hecho lo anterior se debe completar el registro de la convocatoria, el cual se habilitará desde las 17:00 horas del 23 de abril y se extenderá hasta las 17:00 horas del 14 de mayo.

Requisitos ENARM. La Secretaría de Salud dividió los requisitos para estudiantes mexicanos o extranjeros que estudiaron dentro de México y quienes estudiaron fuera del país.

Quienes estudiaron en territorio mexicano deberán presentar:

- Cédula profesional

- Título profesional

- Acta de aprobación del examen profesional o su equivalente

- Oficio expedido ex profeso

- Credencial para votar (INE)

- Pasaporte

- Fotografía no mayor a tres meses

Quienes estudiaron fuera del territorio mexicano deberán presentar:

- Cédula profesional

- Título profesional

- Pasaporte

- Fotografía no mayor a tres meses

Resultados y especialidades a elegir. Una vez presentado el examen en las fechas correspondientes, el aspirante podrá elegir su especialidad de preferencia entre los días 4 y 8 de octubre, en tanto que las listas de médicos seleccionados se dará a conocer a partir del sábado 16 de octubre, desde las 22:00 horas en la página de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Las especialidades a elegir son:

- Anatomía Patológica

- Anestesiología

- Audiología, Otoneurología y Foniatría

- Calidad de la Atención Clínica

- Cirugía General

- Epidemiología

- Genética Médica

- Geriatría

- Ginecología y Obstetricia

- Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica

- Medicina de la Actividad Física y Deportiva

- Medicina de Rehabilitación

- Medicina de Urgencias

- Medicina del Trabajo y Ambiental

- Medicina Familiar

- Medicina Legal

- Medicina Nuclear e Imagenología Molecular

- Medicina Preventiva

- Neumología

- Oftalmología

- Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

- Patología Clínica

- Pediatría

- Psiquiatría

- Radio Oncología

- Traumatología y Ortopedia