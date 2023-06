SSC identifica a 3 personas más relacionadas al robo en Antara

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que previo al robo a Plaza Antara, fueron detectados los sujetos deambulando en Aragón, hasta llegar al lugar.

Los responsables entraron de manera dispersa.

Tras cometer el robo, huyeron por Miguel de Cervantes Saavedra.

Los sujetos se cambiaron la vestimenta para pasar desapercibidos.

En el robo a la joyería de la Plaza Antara, los ladrones se llevaron 15 relojes de las marcas Rolex, Cartier, IWC, Baume & Mercier.

----Asalto duró de 8 a 10 minutos

En la alcaldía Miguel Hidalgo se registró el asalto a la joyería ubicada en la Plaza Antara, donde no reportaron heridos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los implicados utilizaron mazos para romper los vidrios.

El alcalde Mauricio Tabe informó que el asalto duró aproximadamente de 8 a 10 minutos y el robo fue de 15 relojes.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que los probables responsables utilizaron mazos para sustraer piezas de joyería.

Personal de seguridad privada que resguarda el lugar informó que no hubo detonaciones de arma de fuego y, al momento, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente viajaban los probables responsables.

----"Escuché que estaban quebrando la ventana"

El robo ocurrió poco antes de las 19.00 de la noche de este lunes en el interior de la citada plaza ubicada en la esquina de Moliere y Ejército Nacional.

"Escuché que estaban quebrando la ventana, no escuché balazos", comentó Alfredo, quien fue testigo del asalto esta tarde a una joyería en la plaza Antara, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El joven relató, estaba en el segundo piso del centro comercial y aseguró que vio entre cuatro o cinco personas que estaban rompiendo las ventanas de la joyería y uno estaba armado y decía que no se acercaran.