Aprobada reforma para fortalecer la SSPC en investigación y seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Las comisiones de Seguridad Pública, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, del Senado, aprobaron por unanimidad de 31 votos la iniciativa presidencial para fortalecer las atribuciones y capacidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre ellas la facultad de investigación de delitos y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

La propuesta modifica el artículo 21 de la Carta Magna para establecer que "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la SSPC, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función".

La Secretaría de Seguridad formulará, coordinará y dirigirá una estrategia nacional, así como los programas, las políticas y acciones respectivas.

"Auxiliará a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley".

La iniciativa incorpora la garantía del control y vigilancia efectiva de los fondos federales destinados a la seguridad pública.

Se establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos, lineamientos, y realizar acciones que homologuen estándares de actuación, coordinación y concurrencia eficiente entre los tres órdenes de gobierno.

Higinio Martínez, de Morena, reconoció que hay que parar el horror que está viviendo el país, porque "lo que la ciudadanía quiere es seguridad.

"Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y de otros lados, cuando hoy lo que tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una masacre... una matanza de más cinco personas y más heridos o, la de anoche, si no me equivoco en Querétaro, eso es lo que hoy no debe haber ya, o lo que pasó en Guerrero. ¿Quién habla ya de un presidente municipal de una capital de una entidad, que fue asesinado y decapitado? (...) Eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que atajar, el horror que se está viviendo en este país", expuso.

El senador Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN, dijo que en cualquier reforma que sea en beneficio de México, Acción Nacional va a estar a favor.

"Estamos en una situación sumamente delicada en materia de transparencia. No podemos decir que los números han bajado. La estrategia de abrazos y no balazos no funciona. Si no paramos la inseguridad se nos va a seguir yendo por las próximas generaciones. (...) Por eso estamos a favor de esta reforma, pero no es suficiente, no es suficiente esta reforma, le tenemos que entrar más de fondo por el bien de México", expresó.

Luis Donaldo Colosio, de MC, anunció el voto favor, pero aclaró que "la confianza que hoy estamos depositando en esta dependencia, votando a favor de este dictamen, no representa un cheque en blanco, dicha secretaría está siendo llamada a transformar y para siempre la manera en que investiguen y persigan los delitos, se combata la impunidad en nuestro país".

El dictamen se envió a la Mesa Directiva para su presentación ante el pleno, que le dará primera lectura este martes. Antes de la sesión, el secretario García Harfuch se reunirá en privado con la bancada de Morena en el Senado.

*El dictamen aprobado da más atribuciones a la SSPC. La propuesta modifica el artículo 21 de la Carta Magna:

-Tendrá facultades para la investigación de delitos.

-Formulará, coordinará y dirigirá la estrategia nacional de Seguridad Pública.

-Auxiliará a la presidenta de la República en materia de seguridad nacional.

-Coordinará al Ejército, Marina y Guardia Nacional en el sistema nacional de inteligencia.

-Podrá ordenar auditorías de fondos federales que se entreguen a gobiernos estatales y municipales.