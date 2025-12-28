Sube a 13 muertos saldo por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó que el saldo preliminar por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas y el resto no presenta heridas de gravedad.

De acuerdo con la dependencia, tras el accidente se desplegó un operativo de auxilio y localización con la participación de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de atender a las víctimas y ubicar a los pasajeros.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y reiteró que mantiene coordinación con otras autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

"La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, y continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes", señaló la dependencia.

Las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento continúan en curso.

Tren descarrilado