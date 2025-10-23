Sube a 79 número de fallecidos por lluvias en México
Claudia Sheinbaum comienza entrega de apoyos a familias damnificadas por lluvias en México.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- A casi dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este jueves se elevó a 79 el número de personas fallecidas y 19 no localizadas.
En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.
Ayer miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.
"Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra", indicó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
M'balia Marichal anhela la reunión completa de OV7 en el escenario
El Universal
M'balia Marichal, integrante de OV7, sueña con la reunión de los siete miembros en el escenario.
Investiga FGE casos de "huachicol" fiscal de empresarios de EU
El Universal
Combustible ilegal proveniente del norte está en la mira de autoridades mexicanas, dijo Claudia Sheinbaum
Sube a 79 número de fallecidos por lluvias en México
El Universal
Claudia Sheinbaum comienza entrega de apoyos a familias damnificadas por lluvias en México.