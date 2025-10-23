logo pulso
Sube a 79 número de fallecidos por lluvias en México

Por El Universal

Octubre 23, 2025 12:21 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- A casi dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este jueves se elevó a 79 el número de personas fallecidas y 19 no localizadas.

En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.

Ayer miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.

"Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra", indicó.

