Suben contagios por Covid en distintos estados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Se registran más casos positivos en Quintana Roo y Zacatecas, lo mismo que en el personal de salud de Yucatán. Baja California Sur declara "cuarta ola" y retrocede a semáforo amarillo.

Quintana Roo

El gobernador Carlos Joaquín González informó que de 50 muestras hechas en la entidad, 18 de ellas dieron positivo a Covid-19, probablemente en su variante ómicron, y corresponden a personas que visitaron el estado, pero no radican en éste.

"No es fácil ubicar eso. No tenemos en el estado una forma de ubicar si es de una forma u otra (variante) Lo que tenemos es que, de un muestreo que se hizo, se ubican alrededor de 18 casos que podrían ser ómicron, pero no necesariamente son de Quintana Roo, pero es de personas que han estado en Quintana Roo (...).

"Lo cierto es que hay muchos contagios. Se bajó la guardia. Se relajó el cuidado, la prevención; y eso nos llevó a tener un número muy alto", expresó, sin especificar las fechas de las pruebas, el municipio en donde se detectaron los probables casos, ni abundar en mayores detalles.

Baja California Sur

Autoridades en Baja California Sur reconocieron que se presenta en la entidad la cuarta ola de Covid19, resultado de la presencia de la variante ómicron, por lo que retrocedieron en el sistema de alertas sanitarias a nivel amarillo.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud del estado, Zazil Flores Aldape, sostuvo lo anterior según el análisis, dijo, de la velocidad de contagio, que ha llevado al incremento de casos en los cinco municipios, especialmente en Los Cabos y La Paz, incluso triplicando la cifra, y a la fecha tener 4 mil 572 contagios activos.

"Estamos entrando en un potencial pico que podemos considerar es una cuarta ola y por esa razón, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos que analizamos, decidimos retroceder el semáforo", expuso.

Yucatán

En el cierre del año 2021 y los primeros días de enero de este año, aumentaron considerablemente los contagios entre el personal de salud de Covid-19 y se tienen reportados 69 enfermos.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección 67, Eulogio Piña Briceño, informó que la cifra de contagios en personal de salud aumentó de manera importante en una semana, lo que generó que la situación sea equiparable a la presentada durante los primeros meses de la pandemia.

"Hubo una semana donde tuvimos cero casos. Las demás semanas fueron de 5, 9 y ningún hospitalizado. No obstante, esta semana del 27 de diciembre al 3 de enero, tuvimos 69 nuevos casos, como cuando se inició el Covid hace 22 meses", expuso.

Cabe mencionar que por segunda ocasión, la exgobernadora de Yucatán y actual diputada federal por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, resultó contagiada de Covid-19 y tuvo que recluirse en su domicilio.

Zacatecas

Los contagios se han disparado en los últimos dos días en el estado, sin embargo, este miércoles con 491 nuevos casos ha rebasado el máximo histórico de 343 casos al día que tenía registrada la entidad en lo que va de la pandemia.

De acuerdo al reporte diario que emite la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), hoy se reportan dos muertes por Covid-19 y han registrado 491 nuevos contagios que corresponden a 288 mujeres y 203 hombres, entre ellos, hay dos niños de cinco y siete meses de edad, así como una persona de 100 años.

Los principales municipios que registran la mayor parte de los contagios son Guadalupe con 158 casos, Zacatecas con 156 y en Fresnillo 53; el resto se concentra en otros municipios.

Las autoridades estatales informan que en 477 de los casos, el manejo se lleva a cabo en sus domicilios, mientras que nueve casos se consideran de gravedad y cinco se encuentran estables. El contagio comunitario fue de 283 personas por la vía de trasmisión del virus y el contacto con otro caso positivo ocurrió en 208 casos.