Sucesor de AMLO deberá concretar Reforma Fiscal, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal consideró que la persona que suceda al presidente Andrés Manuel López Obrador debe hacer una reforma fiscal de manera indispensable, porque "no aguanta el país" sin esta propuesta, por lo que debe revisarse.

En Mérida, dijo que ello daría una fuerza muy importante al tema de bienestar, fundamentalmente la salud, donde creo que tenemos una asignatura pendiente todavía. Y un tema que yo haría diferente, sería una reforma fiscal".

El Presidente no lo hizo, porque se comprometió a no aumentar impuestos.

En ese contexto, aseguró que él apoyaría al campo para darle mayor respaldo a este sector productivo y los involucrados. Además de que se enfocaría a las políticas públicas sobre medio ambiente, el cambio climático y el uso de energías limpias.

Enfatizó que mantendría la política fiscal, la disciplina financiera, la autonomía del Banco de México, respetaría las inversiones y les daría seguridad jurídica. Incluso, afirmó que tiene un proyecto que no ha compartido porque se trata de un proceso interno".

Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, dijo que participa en el proceso interno de Morena porque decidió acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que fundaron juntos.

En conferencia de prensa, desde Mérida, Yucatán, afirmó que hace su mejor esfuerzo y por eso diseña propuestas sensatas, concretas y oportunas para continuar con el proceso de transformación.

Destacó que ha realizado asambleas informativas en 14 entidades federativas, donde se ha reunido con simpatizantes.

"Confío en la gente y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero la gente es la que decide y de ahí me atengo, a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo, donde me coloque la gente, lo aceptaré. Por eso estoy haciendo propuestas sensatas, correctas, oportunas, y además que puedan continuar con el proceso de transformación de la vida pública del país, que inició el presidente López Obrador".

Por otro lado, refirió que la "continuidad con cambio" a la que se refiere en los encuentros con la población, es porque daría seguimiento a las políticas públicas implementadas por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Por ello, reforzaría áreas como la seguridad pública, las labores de coordinación de las policías, revisaría las tareas de inteligencia para actuar con precisión y cumplir con los objetivos en la materia, así como asignar más presupuesto a las policías municipales y locales.