Sufren para vender frijol

Ciudad Juárez, Chih.- Más de 402 kilómetros desde su natal Bachíniva, Chihuahua, son los que Leobardo Ortiz tuvo que recorrer para llegar a esta ciudad y poder vender una parte de las más de 15 toneladas de frijol que no ha logrado comercializar.

En los últimos meses, productores de diversos municipios de la entidad enfrentan problemas para poder vender o comercializar las toneladas de frijol que se generaron en el ciclo agrícola que acaba de concluir, por lo cual solicitaron apoyo a las diversas regiones para acudir a vender su producto a un costo accesible.

El problema que enfrentan ahora es poder venderlo a un precio justo que les dé lo necesario para recuperar su inversión.

Uno de esos productores es Leobardo, quien desde el lunes pasado viajó a Ciudad Juárez, donde afuera de una dependencia estatal vende el kilo de frijol a 25 pesos. "No nos quedó de otra más que salirle. No nos están comprando bien en Bachíniva y tenemos que venir directamente a vender el producto, pero no andamos revendiendo ni nada. Es producto nuestro", explica el productor.

De acuerdo con lo que platica, a la fecha no sólo es él el que cuenta con mucha producción de frijol, sino decenas de productores de diversas regiones del estado, ya que no están siendo apoyados por el gobierno federal para comercializarlo a buen precio.

Como él, otros productores están ofreciendo este alimento en centros comunitarios del gobierno municipal, diversas escuelas primarias y dependencias estatales. "Le pedimos a la gente y al gobierno que nos echen la mano, no necesitamos que nos compren caro, nada más que sea justo", dice Leobardo, quien está instalado en las oficinas de Pueblito Mexicano.