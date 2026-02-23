Sufren por "narcobloqueos" tras operativo contra "Mencho"

TANHUATO, Mich.

, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Traileros, comerciantes, turistas y pasajeros sufren por loscon vehículos incendiados realizados el domingo por presuntos integrantes del

(CJNG), tras el abatimiento de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".En autopistas y carreteras de los límites entre Michoacán y Guanajuato todavía son visibles los estragos de lapor los hombres de "El Mencho" contra el Ejército y la Guardia Nacional. Camino al estado de Jalisco, se observaron al menos cinco trailers en llamas y humeando todavía sobre la carretera Yurécuaro-La Piedad.En las inmediaciones del municipio de, pobladores aprovecharon para rapiñar una unidad que transportaba alimentos para ganado, sin que lalo impidiera.En ese punto, el señor Félix, vecino de la zona, relató que como a las nueve de la mañana de ayer,incendiaron y atravesaron tráilers sobre dicha vialidad de dos carriles. Aseguró que fue sometido por los sujetos quienes le advirtieron que regresarían "para matar gente".En el entronque con la autopista Morelia-Guadalajara, ya inmediaciones de Briseñas y Villa Jiménez, decenas de trailers con mercancía diversa están varados desde ayer, así comoy de transporte particular.Ahí se encuentra, el señor, quien quedó varado junto con un grupo de más de 20 personas que regresaban de Morelia con destino a Coahuayana, en la costa michoacana, después de asistir a un. "Desafortunadamente estamos atorados aquí desde ayer a las once de la mañana y no se ve para cuándo pueda estar liberado para poder desplazarnos", expresó.Afirmó en entrevista que le tocó ver entre tres y cuatro, lo cual lamentó porque, dijo, "están arremetiendo contra terceros que no tenemos que ver nada". Además mencionó que se desplazan a las comunidades cercanas para abastecerse de alimentos para mujeres y niños que vienen con ellos."Es triste porque estamos aquí tanto traileros, autobuses de pasaje. Esta es una situación que ya en el país está mucho la inseguridad porque aquí están arremetiendo contra terceros que no tenemos que ver nada, ellos pelean y nos pasan a perjudicar a todos", comentó.Un convoy de elementos del Ejército y de agentes de lase observó con rumbo a Sahuayo para reforzar la seguridad en la región.