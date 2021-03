Sugiere AMLO revisar antecedentes de candidatos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los partidos políticos que la Fiscalía General de la República (FGR) revise los antecedentes de los candidatos que participarán en la elección de junio próximo para descartar que los aspirantes estén relacionados con alguna carpeta de investigación y que tengan antecedentes penales.

"Sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida interna, que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales.

"Claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes", dijo.

Morena, partido que fundó el presidente López Obrador, está envuelto en la polémica por haber postulado por el método de encuesta al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerreo, ya que es investigado por presuntamente haber cometido el delito de violación.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal expresó que si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben ser postulados porque está prohibido.

Aseguró que su gobierno procurará que se respete el voto y no se usen recursos públicos para favorecer a partidos ni a candidatos y reclamó que en la elección para elegir legisladores, excepto el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, todos los mandatarios se metieron.