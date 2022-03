Suman 12 heridos en marcha; una de ellas policía

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Una mujer policía fue herida en la cara con un picahielo durante la movilización feminista del 8 de marzo, en donde un grupo de encapuchadas hicieron destrozos.

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad, informó que "una mujer de la @SSC_CDMX resultó lesionada con un arma punzocortante que portaba una de las personas embozadas.

En tanto, Marcela Figueroa, de la policía capitalina, reportó lo siguiente:

Corte de personas lesionadas atendidas por el #ERUM a las 16:30 - 12 personas; 9 civiles y 3 policías. - Requirieron traslado hospitalario una policía por herida de picahielo en el pómulo y 2 civiles a las que se les cayó una estructura que intentaban derribar.

Minutos antes de las 16:00 horas de este miércoles, partieron diversos contingentes de mujeres en marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con pancartas y diversas consignas, miles de jóvenes y adultas caminan sobre Paseo de la Reforma, con el acompañamiento de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"No somos una, no somos 100 pinche gobierno cuéntanos bien". "Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente". "Mujer escucha esta es tu lucha", son algunas de las consignas que las mujeres gritan durante el trayecto.

Entre los contingentes sobresalen decenas de estudiantes y profesionistas con el característico pañuelo verde.