Suman 13 mil 377 viviendas censadas tras lluvias

Por El Universal

Octubre 15, 2025 02:22 p.m.
A
Suman 13 mil 377 viviendas censadas tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el censo de viviendas afectadas por las lluvias de la semana pasada avanza en cinco estados del país, con 13 mil 377 hogares registrados hasta la fecha, siendo Veracruz la entidad con mayor número de viviendas dañadas.

"Hasta ahora se han censado 13 mil 377 viviendas por parte de nuestros compañeros, servidores y servidoras de la nación", detalló la Mandataria durante su conferencia matutina.

Por entidad, el reporte indica: Hidalgo, 880 viviendas; Querétaro, 456; Puebla, 3 mil 383; San Luis Potosí, 1 mil; y Veracruz, 7 mil 658.

Sheinbaum explicó que para realizar los recorridos y levantamientos, se han instalado 6 mil campamentos, desde los cuales brigadas se trasladan diariamente a las comunidades afectadas para completar el censo casa por casa.

La Presidenta subrayó que las labores se realizan de manera coordinada entre el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de agilizar el apoyo a las familias damnificadas.

Asimismo, dio a conocer que se cuenta con un sistema de información compartido entre dependencias federales —como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Bienestar y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— que permite identificar los puntos críticos de caminos obstruidos, el número de máquinas requeridas y los avances en la apertura de rutas.

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantiene una estrategia integral de atención y reconstrucción, priorizando la comunicación constante con autoridades locales y el despliegue de recursos para restablecer las condiciones en las comunidades afectadas.

