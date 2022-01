Suman 22 denuncias relacionadas con renovación del STPRM

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que hasta ayer son 22 quejas que ha recibido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autoridad que da vigilancia al proceso de renovación de la dirigencia del STPRM.

"Al corte de ayer se nos informó que se han recibido 22 denuncias", dijo la funcionaria en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la pasarela de los 5 penúltimos aspirantes a suceder a Carlos Romero Deschamps.

La titular de la STPS dijo que ayer, en las comparecencias, un aspirante señaló que Ricardo Aldana –cercano a Romero Deschamps- no cumplía con los requisitos para ser candidato, pero dicha denuncia no procedía, por lo que pidió que cualquier queja se haga por los mecanismos institucionales.

"Se puede expresar, pero lo que se necesita es que se hagan a través de los mecanismos institucionales. Ayer se decía por parte de uno de los candidatos que hay uno que no cumple con los requisitos y se le permite ser candidato, o hay bloqueos o restricciones para que los trabajadores pueden registrarse o que no lo dejaron participar cuando cumple con los requisitos.

"El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es la autoridad que da vigilancia al proceso, si hay quejas se pueden presentar cualquier tipo de inconformidad al correo electrónico inconformidades.pemex@centrolaboral.gob.mx, al corte de ayer se nos informó que se han recibido 22 denuncias, de lo que comentaban ayer, y no era el caso".

La funcionaria advirtió que en caso de que detecten que en los centros de trabajo de Pemex se obstaculice o se impida registrar a los trabajadores para participar en la elección habrá sanciones tanto para los líderes sindicales o trabajadores que afecten los derechos de sus compañeros.

"Esto es ilegal y es contrario a los principios que garantizan la libertad, todos los trabajadores tienen derecho a votar, de acreditarse, dijo que la autoridad laboral puede sancionar a los líderes sindicales o trabajadores que de Pemex por afectar derechos fundamentales de los trabajadores. Eso no se pude, se tiene que garantizar que los trabajadores puedan acudir al registro para el día de la elección".