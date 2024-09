Suman 26 personas vinculadas a proceso por caso Segalmex

Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, informó este jueves de que las 156 denuncias presentadas y 47 investigadas por el fraude a Segalmex que asciende a 2 mil 700 millones de pesos hay 26 personas vinculadas a proceso penal, entre ellos, nueve servidores públicos.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Grisel Galeano García señaló que los principales responsables de este fraude se encuentran en prisión por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros delitos.

"Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando nueve personas de estos 26 son exservidores públicos y 17 particulares.

"Es muy importante volver a insistir en que en este gobierno no se tolera la impunidad y este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2 mil 700 millones comprobados como daño patrimonial y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros.

"Las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión, esto es muy importante aclararlo, y tenemos entre los principales responsables a René N., que es el extitular de la Administración y Finanzas de Segalmex; a Manuel "N", extitular de la Dirección Comercial de Segalmex; y a José "N", extitular del Área de Operaciones de Diconsa".

La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que está detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.

"Una de estas personas está detenida en Argentina, está cursándose de un proceso de extradición para regresarlo a nuestro país. Esperemos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso de extradición", explicó.

Fraude a Segalmex es de 2mil 700mdp: SFP

Roberto Salcedo, titular de la Función Pública (SFP), aseguró que tras un proceso de recopilación y presentación de evidencias, en el fraude a Segalmex se ha comprobado hasta ahora que el daño asciende a 2 mil 700 millones de pesos, equivalente a 28% de los 9 mil 500 millones observados.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que de los 9 mil 500 millones de pesos observados, 4 mil 700 millones, cerca del 50%, ya fueron aclarados; 2 mil 100 millones, alrededor del 22% están en proceso de análisis para su acreditación y los 2 mil 700 millones, el 28%, no fueron aclarados por lo que se presentaron denuncias penales ante la FGR para que en su caso, se judicialicen los expedientes y de determinen las sanciones a los funcionarios involucrados.

Señaló que también fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que se impongan las sanciones administrativa.

"A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencia, a la fecha de hoy los 9 mil 500 millones de pesos observados en las Cuentas Públicas 2019 y 2020 se tiene la siguiente información: 4 mil 700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2 mil 100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclarase se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito en proceso".

"2 mil 700 millones, el 28% no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización porque este constituye el monto del daño patrimonial por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la FGR para que en su caso se judicializaron los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras publicas responsables. También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que este imponga las sanciones administrativas por tratarse en faltas administrativas graves".

En Palacio Nacional, Roberto Salcedo señaló que en los años de 2021, 2022, 2023 y 2024 se ha solventado la totalidad de las observaciones de procesos fiscalizador tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública, por lo que "el daño patrimonial consignado es de 2 mil 700 millones".

El titular de la SFP afirmó que el proceso de aclaración de este daño patrimonial a Segalmex continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, se formulen las denuncias correspondientes ante la FGR y el Tribunal de Justicia Administrativa.

"No hay ni habrá impunidad", agregó.