Suman 368 mil 906 defunciones en primer trimestre del año: Inegi

Entre enero y marzo de 2021 en México se contabilizaron en forma preliminar, un total de 368 mil 906 defunciones registradas, cifra 82% superior a las 202 mil 728 reportadas en el mismo periodo del año anterior, informó el Inegi.

El 58.72% (216 mil 614) de las defunciones registradas en el primer trimestre del año correspondió a hombres, mientras que 41.26% (152 mil 216) correspondió a mujeres; en 76 casos no se especificó el sexo.

Son los mayores de 64 años en los que se presenta el porcentaje más alto de las defunciones 57.6% (212 mil 511 casos, incluye casos en los que no se especificó el sexo). En todos los grupos de edad se observa que existe mayor mortandad entre los hombres.

La tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes de enero a marzo fue de 29.0, cifra 12.9 puntos superior a la de similar periodo de 2020 que fue de 16.1.

Las entidades federativas que presentaron las mayores magnitudes en la tasa de defunciones registradas entre enero y marzo de 20213 por cada 10 mil habitantes fueron Ciudad de México con 60, Morelos con 41, Tlaxcala y Guanajuato, ambas con 35 y Puebla con 34.

--Exceso de mortalidad

De acuerdo con la información registrada durante el periodo de 2015 a 2019, se esperaban de enero de 2020 a marzo de 2021 un total de 940 mil 329 defunciones y ocurrieron un millón 437 mil 805, por lo que con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 497 mil 476, equivalente al 52.9%.

En el caso de mujeres, se esperaban 412 mil 832 muertes y ocurrieron 591 mil 757 defunciones, por lo que el exceso de mortalidad en este rubro es de 178 mil 925 decesos que representan un 43.3%.

Para las defunciones en hombres, se esperaban 527 790 muertes y ocurrieron 845 mil 495 defunciones, por lo que el exceso de mortalidad en este apartado es de 317 mil 705 decesos que representan un 60.2%.

--Secretaría de Salud Federal

En el reporte más reciente sobre la situación del Covid-19 en México, la Secretaría de Salud Federal reportó que en el país se acumularon 254 mil 466 muertes por Covid-19, esto es, 940 fallecimientos más que el día anterior.

Del mismo modo, la dependencia detalló que en las últimas 24 horas el país sumó 18 mil 262 contagios, para dar un total de 3 millones 249 mil 878 casos confirmados, cifra que coloca al país en la posición 14 a nivel mundial en tanto al número de contagios, y en el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Con base en datos aportado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hasta el 24 de agosto, desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 81 millones 274 mil 760 dosis de la vacuna contra el Covid-19.

---17 estados van a la baja en casos Covid

Cabe destacar que sobre la situación de la pandemia en México, la Secretaría de Salud aseguró que la tercera ola por Covid-19 en el país va en reducción al menos en 17 entidades federativas, lo que enfatizó la dependencia, es un buen indicador; no obstante, se llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y sana distancia para inhibir los contagios y propagación del virus.

De este modo, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mencionó que a partir de esta semana se ha registrado reducción de casos Covid en 17 entidades, y puso como ejemplo a Sinaloa, que "presenta 5 semanas de reducción y ya continuamente está reduciendo en casos y hospitalizaciones, esto significa que la epidemia tiene signos de reducción en esta tercera ola".

Sin embargo, el responsable de la estrategia de salud contra el Covid-19, aseguró que mientras exista epidemia en alguna parte del mundo, en México se tienen "que mantener medidas de prevención y no perder la oportunidad de vacunarse", pues es la forma más específica para reducir enfermedad grave y muerte por el virus.

El funcionario señaló que esta semana inició con una reducción de casos estimados de 11%, y se prevé que para el próximo sábado, esta cifra se mantenga en una disminución de 5%, además, otro indicador de que la tercera ola va en descenso es la hospitalización que ha reportado menos ingresos por coronavirus.

Acerca de la vacunación, el subsecretario resaltó que México ha inmunizado contra Covid-19 a 56.6 millones de mexicanos, y celebró que hoy arribará al país el primer cargamento de vacunas de Moderna, mismas que donó Estados Unidos.

--Covid-19 y el regreso a clases

La tercera ola de la pandemia en México y el inminente regreso a clases traen consigo más cuestionamientos sobre la estrategia de salud pública para intentar frenar el paso del Covid-19, impulsado por la variante Delta.

Ante esta situación, se han presentado casos en el país en los que familiares de menores de edad han recurrido a las autoridades para solicitar amparos para así conseguir que niñas y niños sean inmunizados contra el virus, situación que se ha desarrollado a la par que se avanza en la aprobación de una nueva vacuna antiCovid.

El biológico de la farmacéutica Sinopharm es el que ha obtenido opinión favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas así como sobre el remdesivir, para el tratamiento contra la enfermedad. Incluso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell tuiteó la noticia de la aprobación parcial. Minutos después la propia Cofepris informó del avance.

Ambas opiniones del comité representan el paso previo para cualquier tipo de autorización, las cuales son emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el organismo en un comunicado.

"La autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 Sinopharm, precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 7 de mayo de 2021, fue solicitada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), para su aplicación en personas mayores de 18 años.

"Por su parte, Gilead Sciences México S. R.L. de C.V., ingresó la solicitud de registro sanitario para el medicamento con denominación genérica remdesivir. Cofepris informó sobre la autorización para uso de emergencia del insumo el pasado 12 de marzo de 2021.