Suman 478 fiestas suspendidas en Ecapetec

Durante lo que va de la pandemia generada por el Covid-19 han sido suspendidas 478 fiestas en el municipio de Ecatepec que ocupa el primer lugar en contagios y muertes por coronavirus en el Estado de México.

De esos festejos, más de uno al día desde hace un año, han sido dispersadas más de 10 mil personas que acudieron a los lugares donde se celebraban, sin importar el riesgo al que se exponían, pues la mayoría no respetaba las medidas sanitarias.

El pasado fin de semana -Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua- autoridades locales dispersaron cinco reuniones y festejos durante el operativo permanente que realizan para prevenir la propagación de la enfermedad y la venta irregular de alcohol; una de las concentraciones aparentemente era para apoyar una campaña política.

La noche del viernes fueron dispersados más de 10 vecinos de la colonia El Tejocote, quienes consumían pulque y aguamiel en un negocio; autoridades de distintas áreas del gobierno municipal suspendieron el establecimiento, que no contaba con los permisos correspondientes para funcionar.

También, fue suspendida una cafetería en la que ofrecían bebidas alcohólicas a más de 10 clientes que estaban en el interior.

En la colonia Jardines de Ecatepec un establecimiento de razón social "El Punto de Reunión" alojaba a más de 15 personas, quienes consumían bebidas alcohólicas, además de que no acataban la recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de Covid-19, por lo que fue suspendido.

La noche del sábado las autoridades municipales localizaron tres puntos en los que se llevaban a cabo reuniones sin respetar las medidas de prevención de contagios, entre ellas una en organizada por supuestos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

Las primeras dos reuniones fueron localizadas en la colonia Santa María Chiconautla, donde se llevaban a cabo festejos de carácter familiar y a las cuales se puso fin tras la llegada de las autoridades.

Durante el recorrido nocturno, personal del gobierno de Ecatepec detectó una reunión de carácter político con cerca de 70 asistentes, la cual se llevaba a cabo en Ciudad Azteca, cerca del Centro Cultural La Pirámide.

Al llegar al lugar, los participantes terminaban de retirar algunas lonas, que se presume anunciaban el inició de alguna campaña política, pero los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) asumieron la responsabilidad del evento.