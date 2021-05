Suman 496 fiestas suspendidas en Ecapetec durante la pandemia

Aunque el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo en el Estado de México, las autoridades locales de Ecatepec continúan con la dispersión de fiestas, así como el cierre de establecimientos comerciales porque venden alcohol y aún está prohibido su comercialización por la pandemia del Covid-19.

En lo que va de la emergencia sanitaria el gobierno municipal ha suspendido 496 fiestas al que habían asistido más de 10 mil personas.

Este fin de semana cancelaron una tocada de rock, una fiesta de cumpleaños, además de seis negocios donde se vendían bebidas alcohólicas de manera irregular y también desalojaron a los asistentes de dos reuniones porque no acataban las medidas sanitarias correspondientes.

Al pasar el semáforo epidemiológico de naranja a amarillo se reactivaron distintas actividades económicas, pero entre ellas no se encuentra la venta de bebidas alcohólicas para consumo en los establecimientos, por lo que el ayuntamiento continúa con los operativos para detectar, amonestar y de ser necesario suspenderlos.

La noche del viernes fueron ubicados tres negocios de venta de micheladas, uno en la colonia Guadalupe Victoria, con alrededor de 11 personas que consumían cervezas en el lugar, y los otros dos en la colonia San Carlos.

En San Carlos también fue dispersada una fiesta de cumpleaños, en la que participaban alrededor de 70 personas, que en su mayoría no seguían las medidas de sanidad recomendadas.

En el fraccionamiento Las Américas el personal del gobierno local colocó sellos de suspensión a un bar, en el que al menos 10 personas consumían bebidas alcohólicas.

La noche del sábado, los empleados del ayuntamiento detectaron dos puntos de venta de bebidas preparadas, ubicados en las colonias Vista Hermosa y Panorámica, respectivamente.

En un establecimiento de la colonia Vista Hermosa alrededor de 10 personas ingerían bebidas alcohólicas, mientras que en el segundo sitio los encargados se atrincheraron y se negaron a recibir a las autoridades; en ambos casos fueron colocados sellos de suspensión.

Las autoridades municipales acudieron a avenida Emiliano Zapata, colonia Luis Donaldo Colosio, donde un reporte ciudadano denunció que en un inmueble, aparentemente salón de eventos sociales, se llevaba a cabo una "tocada".

En el interior del sitio una banda de rock ofrecía un concierto, además de que vendían bebidas alcohólicas a los asistentes.