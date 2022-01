Suman 50 vuelos cancelados en AICM tras contagios entre personal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó la cancelación de 50 vuelos: 48 de Aeroméxico y dos de Viva Aerobus hasta la tarde de este sábado.

Las aerolíneas están enfrentando falta de personal por contagios de Covid-19 en sus tripulaciones. Aeroméxico indicó en su página de internet que 61 vuelos de los 492 programados para este sábado 8 de enero sufrieron "modificaciones", por lo que la aerolínea le pidió a sus pasajeros estar al pendiente del estatus de su vuelo a través de los canales oficiales.

Los vuelos que sufrieron modificaciones este 8 de enero son: AM 837 MID- MEX; AM 147 CUU- MEX; AM 841 MID- MEX; AM 387 SJD- MEX; AM 1177 TIJ- MEX; AM 559 CUN-MEX; AM 118 CJS-MEX; AM 561 CUN-MEX; AM 341 PVR-MEX. AM 563 CUN- MEX; AM 190 MEX-MXL; AM 1118 CJS-MEX; AM 110 GDL -TIJ; AM 191 MXL- MEX; AM 500 MEX- CUN; AM 519 CUN- MEX; AM 820 MEX- MID; AM 825 MID- MEX; AM 138 MEX- CUU; AM 141 CUU- MEX. AM 908 MEX- MTY; AM 919 MTY- MEX; AM 370 MEX- TAP; AM 373 TAP- MEX; AM 102 MEX- TRC; AM 105 TRC -MEX; AM 761 MEX- BOG; AM 762 BOG- MEX; AM 686 MEX- ORD; AM 687 ORD- MEX; AM 782 GDL-LAX; AM 783 LAX-GDL; AM 198 MEX- MXL; AM 199 MXL-MEX; AM 614 MEX-DEN; AM 615 DEN-MEX; AM 117 MEX-CJS; AM 354 MEX-MZT; AM 111 TIJ-GDL.

El AICM indicó que la nueva situación por Covid-19 ha afectado la aviación en todo el mundo y algunos vuelos han sido afectados por personal profesional que desafortunadamente se encuentra diagnosticado con esta enfermedad.

"Tanto las aerolíneas como el Aeropuerto tenemos el compromiso de continuar trabajando para que viajes con las mejores condiciones sanitarias y lo más apegado posible a los itinerarios establecidos.

"Apelamos a tu sensibilidad para comprender que la pandemia afecta a todas las actividades y que hacemos nuestros mejores esfuerzos para mantener en operación el Aeropuerto", indicó el AICM.