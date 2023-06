Suman 8 jóvenes desaparecidos de un call center en Zapopan, Jalisco

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Son ya ocho personas desaparecidas relacionadas con un call center de Zapopan desde el que presuntamente se realizaban fraudes telefónicos; la Fiscalía de Jalisco confirmó la tarde de este jueves que recibió la denuncia por la desaparición de un hombre de 34 años identificado sólo como Juan Antonio y por quien aún no se emite ficha de búsqueda.

Esta persona fue vista por última vez el pasado 22 de mayo cuando se dirigía a trabajar y de acuerdo a la información proporcionada al Ministerio Público por los familiares, se considera que podría estar relacionado con la investigación por la desaparición de los siete jóvenes empleados del call center.



Hallan 45 bolsas con restos humanos

Hasta la tarde del miércoles la Fiscalía del estado había logrado extraer 45 bolsas con restos humanos de una barranca en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, a donde se llegó como parte de los operativos de búsqueda; esa noche las familias de las víctimas fueron atendidas por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y se les indicó que este jueves por la tarde podrían dar información preliminar sobre los cuerpos encontrados, sin embargo eso no ha ocurrido.

En Puerto Vallarta, el Fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que los trabajos de rescate en la barranca donde se localizaron las bolsas continúan y señaló que hasta el momento no se puede saber de cuántos cuerpos se trata.

"Estamos obteniendo y rescatando algunos cuerpos, algunos segmentos, ya estamos trabajando coordinados con el Instituto Jalisciense (de Ciencias Forenses) porque después de rescatar víctimas es necesario que apliquen todos los protocolos y dictámenes correspondientes para estar en condiciones de poder informar la identidad de estas personas", dijo.

Afirmó que se ha pedido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses apresurarse con el procesamiento de estos cuerpos para contactar a sus familiares.



Delincuencia organizada "no tiene límites": gobernador de Jalisco

Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que casos como este demuestran que la delincuencia organizada "no tiene límites", pero insistió en que hay quienes intentan utilizar el tema como "botín político".

"Eventos como los que hemos visto en estos días ponen en evidencia que el crimen organizado no tiene límites, que es una agenda en la que tenemos que seguir trabajando, pero Jalisco ha sabido enfrentar el reto de recuperar la paz y la tranquilidad, los avances son importantes, pero también los desafíos lo son; lo que no podemos permitir es quienes quieran hacer de esta agenda, insisto una vez más, botín político", dijo.