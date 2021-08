Suman ocho muertos por "Grace" en Xalapa

Al menos ocho muertos suman en la ciudad de Xalapa, donde las intensas lluvias generadas por el huracán "Grace", ahora tormenta tropical, dejaron dos deslaves en colonias de la periferia.

Además, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que otra persona murió en Poza Rica, por lo que el total subió a ocho muertos.

De acuerdo con reportes policiales, aludes sepultaron viviendas en las colonias Brisas del Rio Sedeño y 21 de Marzo, donde elementos de diversas corporaciones trabajan para rescatar cuerpos y personas.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que siete de los decesos ocurrieron en Xalapa en dos deslaves en puntos distintos.

En conferencia de prensa dijo que en uno de ellos una madre de familia y cinco hijos fallecieron, otro menor de edad fue trasladado a un hospital.

En otro punto el deslave de un cerro afectó a una vivienda en la que dormía una menor de siete años de edad que no pudo salir y su cuerpo fue localizado minutos más tarde.

"Se intentó rescatarlos con apoyo de diversos con vida pero no fue posible. Se estuvo tratando de rescatar con vida a las personas, en el lugar fallece un menor de edad".

En Poza Rica, la noche del viernes, se registró el caso de una persona mayor que transitaba por la calle en el momento crítico cuando se le vino un domo encima y falleció debido a las lesiones.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal se encuentran en la zona realizando tareas de rescate y auxilio.

La capital del estado registró durante la mañana de este sábado fuertes inundaciones en calles, avenidas, colonias e incluso en una plaza comercial.

Docenas de vehículos quedaron atrapados por el agua en Xalapa y su zona conurbada, donde autoridades policiales y de rescate activaron diversos operativos.

En videos difundidos en redes sociales se apreció autos bajo el agua e incluso un ataúd arrastrado por la corriente.

La capital del estado registró durante la mañana de hoy sábado fuertes inundaciones en calles, avenidas, colonias e incluso en una plaza comercial.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal intervino en la colonia Mártires de Chicago, donde se brindó auxilio a familias con viviendas inundadas.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil Estatal reportó afectaciones en 22 municipios con inundaciones, caída de árboles, bardas, postes de energía eléctrica y espectaculares.

Se trata de los municipios de Cerro Azul, Atzalan, Jalacingo, San Rafael, Alamo, Papantla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Tecolutla, Tuxpan, Espinal, Tihuatlán, Cazones, Poza Rica, Nautla, Huayacocotla, Alto Lucero, Jilotepec, Xalapa, Las Vigas.

El Gobierno del estado hizo un llamado a la población civil a no confiarse, pues aun viene la crecida de ríos a consecuencia de las intensas lluvias en las zonas montañosas.

Llamaron a refugiarse en partes altas a los pobladores de las zonas bajas y desembocaduras de los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa, Actopan y Las Antigua.

"Grace" se degrada a tormenta tropical

La torrenciales lluvias que dejó a su paso "Grace", degradado en tierra a tormenta tropical, dejaron fuertes inundaciones en la ciudad de Xalapa, capital del estado mexicano de Veracruz, oriente del país.

"Grace se degradó a tormenta tropical. Su centro está en el Estado de México, a 40 kilómetros de la Ciudad de México", apuntó en un mensaje el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Santoyo.

Agregó que genera rachas de viento en los estados de Hidalgo y Puebla y se registran oleajes de 1 a 3 m y posible formación de trombas marinas en la costa norte de Veracruz, por lo que "persiste riesgo de deslaves e inundaciones".

Intensifican patrullajes en zonas afectadas

La Guardia Nacional intensificó los patrullajes en las comunidades de Veracruz más afectadas por el paso del huracán "Grace", como parte del Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia (Plan GN-A).

Los guardias nacionales desplegados coadyuvan con autoridades de protección civil y seguridad pública de los tres niveles de gobierno para salvaguardar la vida y patrimonio de los pobladores afectados por las fuertes lluvias, informó la corporación.

Indicó que se encuentra en alerta para las acciones que se requieran de evacuación, intervención de emergencias, así como trabajos de limpieza de escombro, lodo y agua en las casas, retiro de árboles, rehabilitación de calles y seguridad perimetral.

Precisó que el personal efectúa recorridos en zonas de riesgo por caídas de árboles o deslaves, y se monitorean los niveles de ríos que cruzan en distintos tramos carreteros, incluso en algunos casos se realizan cortes preventivos a la circulación.

Señaló que también se designó personal que lleva a cabo continuos patrullajes de vigilancia, a fin de evitar la rapiña y la alteración del orden público en las zonas afectadas.

La Guardia Nacional invitó a la ciudadanía a tomar previsiones y estar atentos de las medidas de seguridad que emitan las autoridades.