Suman seis muertos tras ataque en bar en Morelia

El número de muertos subió a seis, luego del ataque armado afuera de un bar de la ciudad de Morelia, donde dos personas más también resultaron lesionadas, informó la Fiscalía de Michoacán.

Mediante comunicado, la FGE, indicó que personal a su cargo acudió a la avenida Enrique Ramírez, en las inmediaciones del bar La Cantina 25.

Ello, para realizar actuaciones con relación al homicidio de tres hombres -hasta el momento no identificados-, quienes presentaban disparos de arma de fuego.

La Fiscalía señaló que además, cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales, donde murieron más tarde.

Con relación a estos hechos ocurridos esta madrugada, la Fiscalía realizó actuaciones de ubicación, fijación y recolección de indicios que serán motivo de análisis.

En el lugar, las autoridades aseguraron un vehículo sin placas de circulación que se encontraba estacionado y una segunda unidad, posiblemente relacionada en los hechos.

El ayuntamiento de Morelia no ha dicho por qué ese bar estaba abierto a esa hora, ya que por el tema de la pandemia, todos los antros tienen que estar cerrados a la 1:00 de la mañana.

Dicho bar ha sido sancionado en varias ocasiones por las autoridades estatales por no respetar los horarios y los protocolos sanitarios; sin embargo, sigue en operación.

Morelia es el municipio de Michoacán con más policías locales y el más violento en materia de homicidios dolosos, seguido de Uruapan, Zamora y Jacona.