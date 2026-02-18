Suman ya 31 decesos a causa del sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el 16 de febrero de 2026 se registraron 31 muertes causadas por sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa); las últimas dos en Jalisco y Durango, reportadas el pasado fin de semana.

El pasado viernes 13 de febrero se tenía el registro de 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, y ese mismo día, se reportó la primera muerte en Chiapas.

En total, suman 31 decesos por sarampión en nueve entidades del país, la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes también se han registrado en Jalisco (3), Durango (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

La dependencia federal reportó 9 mil 850 contagios confirmados acumulados en el país, la mayoría en Chihuahua el año pasado (4 mil 508 contagios), ya que dicha entidad sólo ha reportado 15 en lo que va de 2026.

Jalisco es el estado en segundo lugar con casos confirmados de sarampión, con 2 mil 659 contagios, la mayor parte de ellos en este año (mil 995 casos) y 664 en 2025.

En tercer lugar se encuentra Chiapas con 247 casos confirmados en 2025 y 310 en 2026, es decir, 557 casos en total desde que inició el brote de sarampión.

Las siguientes posiciones las ocupan Michoacán (319 contagios), Guerrero (286), Ciudad de México (269), Sinaloa (258), Sonora (175), Estado de México (97), Colima (95), Durango (94), Puebla (78), Coahuila (57), Tabasco (52). Las demás entidades no superan los 40 casos confirmados de sarampión.

Asimismo, la Ssa ha notificado 25 mil 799 casos probables y tiene en estudio 4 mil 585.

"El grupo de edad con el mayor número de casos es de uno a cuatro años (mil 434 casos), seguido del grupo de cinco a nueve años (mil 204 casos) y el de 25 a 29 años (mil 94 casos). La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 54.12 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de uno a cuatro años y cinco a nueve, con tasas de 16.73 y 11.37, respectivamente", detalla.