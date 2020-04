Superaremos crisis transitoria ocasionada por coronavirus, asegura AMLO en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a los mexicanos que superaremos la crisis transitoria ocasionada por la contingencia del Covid-19 y que de inmediato se reactivará la economía del país, para regresar a la normalidad productiva y laboral.

Al encabezar la reinauguración del hospital rural del IMSS Bienestar y en compañía del gobernador Alejandro Murat, y en breve discurso, el mandatario señaló que a pesar de que se ha enfrentado de manera correcta esta contingencia, "todavía falta" y no debemos de confiarnos y que esto ocasione que sean rebasados los servicios de salud pública.

"Desde Tlaxiaco les comparto mi optimismo de que vamos a salir adelante, de que vamos a superar esta crisis transitoria y que no sólo vamos a salir bien enfrentando el coronavirus, sino de inmediato vamos a comenzar la reactivación económica para regresar a la normalidad productiva y laboral".

López Obrador señaló que como respaldo al esfuerzo para hacer frente a esta pandemia mundial se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas a través del Plan DN-III y Plan Marina.

"Ahora que ya estamos enfrentando esta pandemia pues avanzamos en la preparación, pero todavía falta, y no debemos confiarnos para que no sean rebasados los servicios de salud pública frente a emergencias, que no nos sorprenda el desarrollo exponencial de este virus, de esta pandemia como ha sucedido en otros países que en pocos días crece el número de enfermos que se saturan los hospitales.

"Nosotros estamos haciendo las cosas para que se pueda ir administrando en la medida de lo posible el contagio, por eso todas las medidas preventivas que se están aplicando para que la famosa curva sea horizontal y no vertical".

"Que tengamos los ventiladores que se requieren, y para eso es la prevención, y otro elemento favorable es que toda esta estrategia ante el coronavirus está conduciendo un equipo de profesionales de la salud".

Aseguró que su gobierno se preparó con antelación a esta pandemia mundial y "tuvimos la suerte de estarnos preparando desde hace algún tiempo; antes del coronavirus ya había visitado Tlaxiaco para ver cómo estaba el antiguo hospital del IMSS bienestar, y ya había visitado también los 80 hospitales del sistema IMSS Bienestar, en 19 estados del país, y antes del coronavirus también teníamos la decisión firme de levantar el sistema de salud público, que lo habíamos encontrado en condiciones deplorables".

"Antes del coronavirus comenzamos a prepararnos, antes del coronavirus se creó el Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), y antes del coronavirus decidimos cuatro acciones: primero, que no faltaron los medicamentos; segundo, que no faltaran los médicos; tercero, que se mejorarán las instalaciones, que se concluyeran centro de salud, hospitales que habían quedado inconcluso por todos lados, dejaron un tiradero de obras sin terminar".

Indicó que para mejorar la condición de los trabajadores de salud, por lo que hizo el compromiso de basificar a los trabajadores "y antes del coronavirus ya había decidido aumentar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para el sector salud".

Reiteró que la cultura siempre ha salvado a la sociedad mexicana, "y no hablo de algo extraño, lejano, o abstracto, es lo que somos los mexicanos que es contar con una familia solidaria".

Informó que este hospital estará a disposición de enfermos, de personas infectadas con Covid-19, los que requieran tratamiento hospitalario, "porque no todos, debemos de recordarlo y así nos han dicho los especialistas, no todos los infectados por coronavirus requieren hospitalización, es sólo un porcentaje de alrededor del 10% de los infectados".

"La mayoría puede resistir, salir adelante en nuestras casas, en nuestros hogares, los hospitales es para los enfermos delicados, enfermos graves".

Antes, al tomar la palabra, el gobernador Alejandro Murat llamó a sumar y no restar ante el combate que se presenta actualmente en México y el mundo contra la pandemia del Covid-19.

"Hoy que México enfrenta una crisis, una pandemia mundial, retomemos lo que hace fuerte a México, sumemos, no restemos, multipliquemos, no dividamos y saquemos esa gran corresponsabilidad y solidaridad que México ha demostrado siempre que enfrenta retos".

"Vamos con nuestro jefe de gobierno a enfrentar esta crisis porque estoy seguro que la superaremos unidos y juntos".

Evento sin gente

Por primera vez en sus casi 20 visitas a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto sin la presencia de ningún poblador y solo dio su discurso ante 50 reporteros, camarógrafos y fotógrafos para seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios del Covid-19.

Ante esto comentó: "Me gustaría estar como siempre era, en tiempos normales, que se hacían grandes concentraciones en la plaza, aquí mismo se llevó a cabo un evento amplio, pero no lo podemos hacer porque tenemos que cuidar las medidas que están recomendando de la sana distancia".