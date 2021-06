Superdelegado dice haber sido acosado por policía de Aguascalientes

El delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en el estado de Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, reveló que en el reciente proceso electoral fue hostigado por la Policía Municipal, e igualmente que su esposa sufrió acoso por parte de personas relacionadas con el senador panista Juan Antonio Martín del Campo.

El funcionario comentó que la situación "llegó a oídos nacionales" porque en un momento temió por el acoso.

"El acoso también iba hacia mi mujer, quien en su trabajo fue molestada dos días antes de la elección por gente del senador Martín del Campo, cristalearon vehículos".

Señaló que en algún momento verá a Martín del Campo, "porque con la familia no se puede meter". "A mí no me interesa su cargo, honestamente no me merece ningún respeto, ni como persona ni como político, representa un régimen de corrupción", expresó en una entrevista con un informativo local.

El delegado desaprobó la actuación de la Policía de la ciudad de Aguascalientes (que encabeza la alcaldesa panista Teresa Jiménez) y de Juan Antonio Martín del Campo. "Creo que sí se les pasó la mano", dijo.

El 6 de junio pasado, el funcionario colocó un video en sus redes sociales en el que se observa una patrulla frente a su camioneta que le bloquea el paso y un oficial junto a la ventanilla del lado del copiloto que le dice que recibió un reporte, a lo que el funcionario le pide que lo dejen transitar.

Ahora, detalló que en esa ocasión se dirigía a la zona de la Purísima donde vive su madre y en un semáforo de la colonia Gremial se percató que una patrulla que venía de frente le cerró el paso y enseguida llegaron unas 10 patrullas con gente encapuchada y con armas largas.

"Se me acerca un policía y le digo: 'A sus órdenes, ¿cuál es el problema?', me dice: 'Estoy atendiendo un reporte' y le digo: 'No, a mí no me reporte nada, ¡déjeme pasar, deje transitar!".

Enseguida se acercó un comandante que le preguntó a qué partido pertenecía y pidió que se identificara. "Me identifico, y me dice: '¿Qué anda haciendo?' y le digo: 'Ando transitando, voy aquí a la casa de mi mamá, ¿hay algún problema?'".

El policía le respondió que no había problema, que "nos llegó un reporte".

"Le digo: 'No me atienda reportes y quite su patrulla, deje transitar", detalló Aldo Ruiz.

Dijo que en ese momento estaba molesto porque se bajaron (los policías) con las armas largas y apuntaron.