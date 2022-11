Suprema Corte ratifica amparo a Rosario Robles contra inhabilitación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la impugnación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al amparo que obtuvo la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra la inhabilitación por 10 años que la impuso la dependencia por no reportar una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales de 2013 a 2017.

De esta manera, el máximo tribunal del país dejó firme la protección de la justicia a Robles Berlanga, en este asunto.

A través de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Roberto Salcedo, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de amparo dictada en julio pasado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa.

El mencionado tribunal ordenó a la SFP valorar si debe o no imponer la inhabilitación a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, pero esta no podrá ser mayor de cinco años.

"Por simplemente sancionar severamente cualquier 'falta a la verdad', sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción, como podría ser, la culpa o el dolo, figuras que, si bien son propias del derecho penal, pueden resultar perfectamente aplicables a casos como el presente", determinaron los magistrados.

El fallo también señala que el efecto de su resolución no conlleva que la supuesta infracción cometida por Rosario Robles quede impune, pues se da oportunidad a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisar otra vez el caso y tomar una nueva decisión sobre su inhabilitación.