Suspende AMLO giras de fin de semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la veda electoral, por lo que no realizará giras de fin de semana, pues, dijo, en esta elección los ciudadanos deben decidir libremente.

En conferencia, señaló que, a pesar de que no realizará giras, posiblemente visitará algunas regiones para reunirse con gobernadores.

Adelantó que a las visitas que pueda hacer a obras del gobierno "llegará sin avisar".

"Ya no voy a estar los fines de semana recorriendo el país. Vamos a seguir informando con las mañaneras, voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas.

"Vamos a estar posiblemente en algunas regiones, no habrá medios, boletines de prensa, nada más es ir.

"Aprovecho para ofrecerles disculpas a los gobernadores porque, si voy a un estado, voy a ir de entrada por salida (...) voy a llegar sin avisar a las obras, para ir avanzando, ir avanzando", dijo.

"Queremos dos sexenios en uno". En el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los funcionarios a trabajar con intensidad, pues indicó que se busca hacer dos sexenios en uno, por lo que, en vez de trabajar ocho horas, los conminó a laborar 16.

"Tenemos que hacer en un sexenio dos, porque, si trabajamos con intensidad, podemos hacer 12 años en seis, nada más es cosa de no trabajar ocho horas, sino 16.

"Como ya no hay mucho qué pensar, porque ahora la acción es convicción, son ocho horas de pensar y ocho de trabajar ya son 16, y se dejan las ocho para el descanso, así lo recomendaba San Benito.

"Entonces, en una transformación, 16 horas es apenas lo mínimo, porque tenemos que sentar las bases de la transformación de México ya".

Previo al informe que presentará hoy sobre los primeros 100 días de este año, el Mandatario federal consideró que se ha avanzado en los primeros dos años de su administración, pero reconoció que falta consolidar.

"Las instituciones las pueden destruir o reconvertir, pero no van a poder cambiar la mentalidad del pueblo, toda la conciencia adquirida que va a permitir siempre ir hacia lo justo, hacia lo igualitario, hacia lo fraterno.

"El cambio es de mentalidad, es una revolución de las conciencias, porque dejar organismos, los pueden desaparecer, pero ¿cómo desaparecen el pensamiento?

"Es lo que hacen cuando asesinan dirigentes, pueden matar a la persona, pero ¿cuándo van a matar las ideas? Nunca", sentenció el Ejecutivo federal.