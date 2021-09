Suspende Tlaxcala clases para revisar secuelas del sismo

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ordenó la suspensión de las clases presenciales en las aulas para que personal de protección civil realice una revisión exhaustiva a las escuelas, tras el sismo de magnitud de 7.1 registrado la noche de ayer martes.

A través de sus redes sociales, informó que este miércoles no habrá actividades en ninguna institución educativa de ninguno de los niveles académicos, a fin de que personal especializado descarte daños estructurales en los edificios y con ello garantice la seguridad de los estudiantes en el horario escolar. No precisó cuando reanudarán las clases.

"De tal manera que todos nuestros niños puedan regresar de manera segura a sus escuelas, vamos a hacer una revisión exhaustiva de las instituciones educativas para garantizar la seguridad que es muy importante para mí y para todos los padres de familia", dijo.

Cuéllar Cisneros comentó que en Tlaxcala hay un saldo blanco por el sismo que tuvo epicentro en Guerrero, pero aún así es necesario tener la certeza de que no hay daños en las escuelas.

Recordó que en los minutos posteriores al temblor, el Gobierno local activó los protocolos de seguridad y protección civil, y desplegó un operativo en el que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como las corporaciones policiales.

El sismo fue percibido en los 60 municipios de Tlaxcala y dejó daños menores, como la caída de dos bardas, en comunidades de la capital y el municipio de Tetlatlahuca. Una carretera local que comunica al municipio de San Lucas Tecopilco fue cerrada por un reblandecimiento de tierra detectado antes del temblor y que empeoró con el movimiento.

"Hace unas horas vivimos una terrible angustia por el sismo de 7.1 en la escala de Richter, con epicentro en Guerrero", expresó la mandataria.