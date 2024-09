Tras colapso en obra, suspenden a un director del Parque Lago de Texcoco

El Parque Ecológico del Lago de Texcoco separó de su cargo al director de construcción, Francisco Ramón Tomas Pérez, para que no participe en la investigación, tras el colapso de una estructura de control del vertedor de la Laguna Texcoco Norte, que forma parte del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), que derramó líquido hacia el drenaje de Tula.

El PELT recalcó que los resultados preliminares del primer peritaje realizado por la Subdirección Técnica, un área de la Conagua independiente al Parque Ecológico Lago de Texcoco, se planteó que podrían existir errores en la construcción o supervisión de la obra.

"Esperaremos a un segundo peritaje a cargo del Presidente del Colegio de Ingenieros Hidráulicos y su equipo para tener una segunda opinión", recalcó el PELT.

Las obras de reparación de la emergencia concluyeron y lo que resta se terminará el 13 de septiembre.

"No hay más fuga de agua ya, ni riesgo de ello. No hay tampoco riesgo alguno para la población por el desbordamiento", aseguraron.