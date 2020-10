Suspenden boda y multan a hotel por infringir protocolos Covid en BCS

or rentar el espacio para la boda de uno de los hijos de quien fuera secretario de Educación Pública en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, un hotel en La Paz fue multado y deberá pagar 350 mil pesos, pues no se respetaron los protocolos sanitarios. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos (COEPRIS) aplicó esta sanción económica luego de que el establecimiento violentara el fin de semana las restricciones, según el semáforo de riesgo Covid en la entidad, y permitiera una boda con un número elevado de personas.

Blanca Pulido Medrano, titular de la dependencia, indicó que no se respetó el aforo, por lo que arribaron al sitio el sábado pasado mientras se desarrollaba la fiesta y la cancelaron. Además se sancionó igualmente a un establecimiento ubicado en el mismo lugar, que realizaba venta de bebidas alcohólicas sin estar acompañada de alimentos (bar) y no se respetaba el aforo permitido. Añadió que estas acciones se realizaron apoyados con la fuerza pública para garantizar la integridad de verificadores y de usuarios de estos servicios, con apego al sistema de alertas sanitarias de la entidad. Pulido Medrano insistió en el llamado a todos los sectores sociales y productivos a atender los protocolos sanitarios.

"Que se apeguen a lo establecido en este sistema de alerta... para que sumen esfuerzos con las instituciones para reducir el nivel de circulación de la enfermedad viral y con esto proteger a los sudcalifornianos que enfrentan condiciones de salud más vulnerables", puntualizó. Durante el fin de semana causó revuelo en BCS la realización de este evento, toda vez que se trató de la boda de uno de los hijos de quien fuera secretario de Educación, acto al cual él mismo asistió, según circularon fotografías y videos.

Un día después de que se filtraron las fotografías, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció "a botepronto" una supuesta "renuncia" del titular de la SEP en BCS, Héctor Jiménez Márquez; sin embargo, circularon versiones en el sentido de que estaría relacionada con los hechos en los que se vio involucrada la familia del exfuncionario. Este miércoles han circulado fotografías ahora de una fiesta de cumpleaños del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, donde se advierte una violación a los protocolos, por el elevado número de personas.

Usuarios en redes sociales han llamado a autoridades a poner un alto a actos políticos y eventos sociales que en semanas recientes han proliferado en BCS. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del estado, se tiene un registro de 627 defunciones por Covid, y 12 mil 171 pacientes contagiados, de los cuales se han recuperado 10 mil 861 y permanecen activos 683. El Consejo Estatal de Seguridad en Salud determinó mantener esta semana el semáforo amarillo de riesgo sanitario, contrario a lo establecido por la Secretaría de Salud federal, que ubica a BCS en semáforo naranja, pues advierte un aumento de contagios.