Suspenden este 1 de enero pruebas rápidas por Covid en CDMX

Este viernes 1 de enero del 2021, la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina reportó que no habrá aplicación de pruebas rápidas por Covid-19 en los kioscos, macrokioscos y centros de salud; los test se volverán el sábado 2 y domingo 3 de enero.

Mediante un comunicado, la Sedesa precisó que para el 2 de enero, estarán disponibles 16 Macrokioscos, incluidos los ubicados en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines, de 09:00 a 17:00 horas; así como en los 117 Centros de Salud que abren los 365 días del año y toman muestras, de 09:00 a 13:00 horas.

El 3 de enero, los capitalinos podrán acudir a los 117 Centros de Salud que abren fines de semana y días festivos y tomarán muestras, de 09:00 a 13:00 horas.

La ubicación de los puntos de salud donde pueden realizarse pruebas rápidas de antígeno, cuyos resultados están disponibles en 20 minutos, se puede localizar en el sitio siguiente web: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-d...

Esta información también está disponible si se envía un mensaje al SMS, sin costo, al 51515 con la palabra "Prueba".

El Gobierno de la Ciudad de México reitera el llamado a los habitantes a seguir las cinco reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar de COVID-19:

1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5. Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.