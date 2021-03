Suspenden fiestas en Edomex: una con alberca y otra con grupo norteño

Durante el fin de semana las autoridades de Ecatepec suspendieron una fiesta que se realizaba en un salón de eventos, que cuenta con alberca, en el que había aproximadamente 100 personas, entre ellos, niños, jóvenes y adultos mayores, que son el grupo más vulnerable para contraer Covid-19.

Personal de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Contraloría municipal, con apoyo de Seguridad Pública, pidieron a los asistentes suspender el evento para evitar la propagación del virus; una vez desalojado el inmueble, las áreas normativas colocaron sellos de suspensión al lugar, para evitar que se reanudara el festejo.

En la colonia Vistahermosa, una fiesta familiar amenizada con un conjunto norteño, y que albergaba a unas 20 personas, fue cancelada y los asistentes fueron invitados a dejar la reunión, luego de que vecinos de la zona informaron a las autoridades sobre la aglomeración de personas al interior de un domicilio particular.

Personal del gobierno municipal llegó a Jardines de Cerro Gordo, donde estaba en operación un local dedicado a la venta de cerveza, con razón social Beer Charly; al pedir la documentación de la unidad económica, los encargados no contaban con los permisos en regla por lo que se invitó a los comensales a retirarse para cerrar el negocio, al que se colocaron sellos de suspensión.

También fue suspendida una miscelánea de la colonia Jajalpa, ya que los encargados no contaban con los permisos correspondientes, y donde se ofrecían bebidas alcohólicas.

El operativo continuó a la colonia Jardines del Tepeyac, donde fueron suspendidos dos puestos de micheladas instalados en la vía pública; se notificó a los propietarios de los negocios que por disposición oficial está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las calles.

En otro punto se recolocaron sellos en un expendio en la colonia Izcalli Santa Clara, que en operativos anteriores ya habían sido colocados y en esta diligencia, luego de una denuncia ciudadana, se corroboró que los quitaron. Al llegar al lugar, las cortinas estaban cerradas.

En la colonia Fuentes de Aragón fue suspendido el centro nocturno con razón social "Nuestro Bar", en el que había unas 20 personas que consumían bebidas embriagantes; personal del gobierno municipal comprobó que el establecimiento no contaba con los permisos de uso de suelo necesarios, por lo que fueron colocados los adhesivos.

Ecatepec es el municipio del Estado de México con el mayor número de contagios y muertes por coronavirus.