Suspenden Grito de Independencia en 4 municipios de Veracruz

VERACRUZ, Ver. (EL UNIVERSAL).- Autoridades de cuatro municipios del norte de Veracruz determinaron suspender las festividades por el inicio de la Independencia de México, incluyendo la ceremonia de Grito de Independencia.

Se trata de los municipios de Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán donde se anunció que se suspendían sus actividades festivas debido a la inseguridad.

La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) consideró que no se justificaba la decisión de los alcaldes de suspender la ceremonia del Grito de Independencia, salvo en Coxquihui.

"No tienen motivo para cancelar, a excepción de Coxquihui, donde tuvimos hace unos días un tema de un asesinato de quien fuera candidato de Morena", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, dijo que en esa demarcación trabajan fuerzas federales, castrenses y estatales, así como las fiscalías General de la República y General del Estado.

Y es que en ese municipio se registró el asesinato del exalcalde de Morena a la alcaldía y hubo un ataque armado en contra de la vivienda del alcalde electo panista.

"Muy metidos en el tema porque es un tema local, es un tema de la zona local, pero los demás municipios pues no tiene el por qué no hacerlo", consideró la mandataria.

Sin embargo, dijo que son "muy respetuosos" de la autonomía municipal.

"Los municipios tienen soberanía y libertad de expresión y decisión y los cuatro que lo han anunciado son del mismo partido político, cosa extraña, pero no hay motivo para cancelarlo", insistió.