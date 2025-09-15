México creció menos que el promedio del G20: OCDE

En promedio, los países que conforman el Grupo de los 20 (G20) registraron un crecimiento económico de 0.9% en el segundo trimestre del año, cifra mayor a lo que registró México.

La economía mexicana en el mismo periodo creció 0.6% con respecto al trimestre anterior, informó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En el reporte, que dio a conocer el organismo, se explicó que los países que más crecieron, de abril a junio de este año, fueron: Arabia Saudita 1.7%, India 1.7%, Türkiye 1.6%, Indonesia 1.3% y China 1.1%.

Los países que crecieron entre 0.6% y 1%, además de México, fueron Australia 0.6%, Corea 0.7%, Sudáfrica 0.8% y Estados Unidos 0.8%.

En tanto que los de menor crecimiento fueron: Unión Europea 0.2%, Francia 0.3%, Reino Unido 0.3%, Japón 0.5%. Con decrecimiento están: Alemania, Canadá e Italia.

La OCDE dijo que el crecimiento del segundo trimestre del 2025 fue mayor al primer trimestre, cuando se registró 0.7% en promedio, de acuerdo con las estimaciones preliminares.

"Aunque el crecimiento se recuperó ligeramente, se mantiene en un rango relativamente estrecho de 0.7% a 0.9%, registrado en trimestres anteriores. Sin embargo, el panorama fue mixto entre los países del G20", expuso.



