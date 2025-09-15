logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Fotogalería

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México creció menos que el promedio del G20: OCDE

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 02:29 p.m.
A
México creció menos que el promedio del G20: OCDE

En promedio, los países que conforman el Grupo de los 20 (G20) registraron un crecimiento económico de 0.9% en el segundo trimestre del año, cifra mayor a lo que registró México.
La economía mexicana en el mismo periodo creció 0.6% con respecto al trimestre anterior, informó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En el reporte, que dio a conocer el organismo, se explicó que los países que más crecieron, de abril a junio de este año, fueron: Arabia Saudita 1.7%, India 1.7%, Türkiye 1.6%, Indonesia 1.3% y China 1.1%.
Los países que crecieron entre 0.6% y 1%, además de México, fueron Australia 0.6%, Corea 0.7%, Sudáfrica 0.8% y Estados Unidos 0.8%.
En tanto que los de menor crecimiento fueron: Unión Europea 0.2%, Francia 0.3%, Reino Unido 0.3%, Japón 0.5%. Con decrecimiento están: Alemania, Canadá e Italia.
La OCDE dijo que el crecimiento del segundo trimestre del 2025 fue mayor al primer trimestre, cuando se registró 0.7% en promedio, de acuerdo con las estimaciones preliminares.
"Aunque el crecimiento se recuperó ligeramente, se mantiene en un rango relativamente estrecho de 0.7% a 0.9%, registrado en trimestres anteriores. Sin embargo, el panorama fue mixto entre los países del G20", expuso.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México creció menos que el promedio del G20: OCDE
México creció menos que el promedio del G20: OCDE

México creció menos que el promedio del G20: OCDE

SLP

El Universal

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben pago este 15 de septiembre?
Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben pago este 15 de septiembre?

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben pago este 15 de septiembre?

SLP

El Universal

Dólar abre la semana en 18.41 pesos al mayoreo
Dólar abre la semana en 18.41 pesos al mayoreo

Dólar abre la semana en 18.41 pesos al mayoreo

SLP

El Universal

Peso mexicano abre semana en 18.41 por dólar
Peso mexicano abre semana en 18.41 por dólar

Peso mexicano abre semana en 18.41 por dólar

SLP

El Universal

Los mercados accionarios muestran señales positivas