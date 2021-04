Suspenden medidas establecidas por contaminación en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspenden las medidas establecidas por contaminación en el Valle de México, debido a que este jueves no se registraron concentraciones horarias de ozono mayores a 154 ppb.

Detalló que la información meteorológica más reciente, indica que el día de mañana el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica disminuirá su influencia sobre el centro del país, con el desplazamiento hacia la costa del Pacífico, por lo que las condiciones de ventilación mejorarán aunque se esperan concentraciones de ozono que generarán mala calidad del aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la población para continuar participando en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y recomienda:

- Evitar el uso del automóvil

- Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes

- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes?- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Este miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó contingencia ambiental debido a que a las 18:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb en la estación de monitoreo Tultitlán.